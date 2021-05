La Nazione: La strana parabola di Eysseric

Nella prima pagina del QS, l’inserto sportivo de La Nazione, si parla di Fiorentina: “Niko e German, la difesa balla”. A pagina 4 si legge: “Iachini e l’incubo della super Lazio. Stress in difesa, Quarta si scalda”. In taglio basso: “Vlahovic, l’escalation del bomber serbo. Dopo Gilardino, nel mirino c’è Luca Toni“. E ancora: “FR7, conto aperto con i biancocelesti”. A pagina 5: “Callejon, Barreca, Kokorin. Il ricco club dei fantasmi”. In taglio basso: “La panchina, la svolta e il ritorno nell’ombra. La strana parabola di Eysseric“.