La Nazione: Nico e Barone, patto a cena. Piace Pereyra

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Nico e Barone, patto a cena. Piace Pereyra“. Sottotitolo: “Gonzalez e la società si parlano. E per il mercato c’è l’argentino dell’Udinese“.

A pagina 10, apertura per: “Non solo Sabiri per il centrocampo L’idea Pereyra stuzzica i viola”. E ancora: “Il centrocampista dell’Udinese ha il contratto in scadenza nel giugno 2023 e se non rinnova… Conferme per il marocchino della Samp e per la contropartita Zurkowski-Maleh. Sassuolo su Benassi“.

In taglio basso: “Gonzalez, incontro a cena con sorrisi”. Occhiello: “Fiorentina: ieri sera il faccia a faccia fra l’attaccante argentino e il Dg viola Barone“. Di spalla: “Sottil operato alla schiena: tutto ok Maglie, c’è la quarta”.