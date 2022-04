La Nazione: Ora coltiviamo anche Italiano

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Ciaone Venezia e ora la Coppa”.

All’interno, a pagina 2, apertura per: “Prendi tre punti… e scappa”. Sottotitolo: “Torreira segna di tacco Castrovilli, brutto ko”. In breve: “Rocco chiama Gae “Forza, non mollare” ovvero la chiamata del presidente Commisso al centrocampista viola.

A pagina 3 troviamo le pagelle: “C’è un piccolo cobra uruguaiano Cabral, un lob è poco per incidere”. Di spalla il commento: “Viola sbocciata Ora coltiviamo anche Italiano“.

A pagina 4 le dichiarazioni: “Italiano se la gode “Adesso la Juve”. E ancora: “Il tecnico: “Volevamo 3 punti, quindi va bene così» E sulla Coppa: «Andiamo a giocarci le nostre carte”.