La Nazione: Pedro-Piatek, incrocio d’oro

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina troviamo un titolo riguardante le vicende di mercato dei viola: “Pedro-Piatek, incrocio d’oro“. A pagina 4 viene ripreso e approfondito l’argomento: “I soldi per Piatek dal tesoro Pedro: che idea”. Sottotitolo: “Il mercato di gennaio può accendersi con la caccia al centravanti. Ecco come far ripartire la trattativa con l’Hertha Berlino“. In taglio basso: “C’è FR7 dietro le punte”. Ovvero: “La mossa di Prandelli: Ribery va sulla trequarti”. Poi leggiamo: “Pezzella forza i tempi”. A pagina 5 invece troviamo: “Prandelli sorride, Callejon torna ad allenarsi”.

