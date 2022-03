La Nazione: Poker d’affari per la Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, questo il titolo che troviamo stamani sulla Fiorentina: “Poker d’affari gioca Italiano“.

All’interno, l’apertura sui viola è per: “Alvarez e Senesi, via alla girandola E la strada per Odriozola si complica”. Sottotitolo: “Burdisso lavora sul fronte degli stranieri, Barone e Pradè affrontano le posizioni di rinnovo e riscatto La punta del Penarol, già trattata a gennaio, fa ombra all’operazione Piatek. Torna l’idea Dalot (United)”.

A pagina 7 invece leggiamo: “Corsa contro il tempo per Cabral Così Italiano prepara King Arthur”. Sottotitolo: “Tanti gol in Svizzera, difficoltà in Italia: l’esigenza di tutelare un investimento da 15 milioni fatto dal club L’intensità da trovare, i meccanismi da capire. E uno sprint per l’Europa in cui non sono ammessi errori”.