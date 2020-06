La Nazione: Quanti allenatori accostati alla Fiorentina

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, sulla Fiorentina troviamo il titolo: “Voci e novità, Beppe in trincea”. A pagina 4 viene approfondito il tema: “Orgoglio Iachini, deve battere anche le voci”. Sommario: “La società lo blinda e nega contatti. Da Spalletti a Blanc, quanti nomi accostati ai viola: ma è tutto bloccato, saranno decisivi i risultati”. In taglio basso: “Lega, le larghe intese viola”. A pagina 5 leggiamo invece: “Niente amichevoli, i viola evitano rischi”. In taglio basso: “Brescia, quanti assenti: Lopez è nei guai”.

