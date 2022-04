La Nazione: Un incontro a sorpresa

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Un mercoledì da leoni viola”.

All’interno, a pagina 2 c’è: “Viola, è l’occasione per ripartire Tre punti valgono il quinto posto”. Sommario: “La squadra vuole dimenticare subito la sconfitta di Salerno: cinque partite per raggiungere un sogno La spinta di Firenze, la necessità di sfruttare l’occasione e i calcoli sugli ultimi quattro turni impegnativi”. Di spalla: “Caso panchina Ramadani-dirigenti: incontro a sorpresa”. Citato correttamente l’articolo di Fiorentinanews.com in merito.

A pagina 3 leggiamo: “Spinta Italiano: “Per me l’Europa è un vero sogno”. Sottotitolo: “L’allenatore sottolinea la grande stagione viola: “Meritiamo di stare lassù insieme alle grandi”.