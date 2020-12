La Nazione: Un summit decisivo per acquisti e cessioni

In prima pagina nell’inserto sportivo de La Nazione c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Gioia Viola, ora il mercato”. All’interno grande spazio per: “Rivincita viola. Mercato, vertice con Prandelli“. Sottotitolo: “La gioia di Commisso, il clima è più sereno. Dopo la Befana summit decisivo per acquisti e cessioni. Cutrone verso il Napoli“. A pagine 3 leggiamo: “Il brivido del 3-0 tra i marziani e le locuste”. Ovvero: “Una vittoria pazzesca arrivata all’improvviso. E qualcuno, dopo la Juve, teme un’invasione…”. A pagina 4 invece c’è: “Amrabat finalmente, e il merito è di Borja”. Sottotitolo: “La mossa di Prandelli e i precedenti a Verona con Veloso: Sofyan deve essere assistito da un centrocampista più tattico”.

