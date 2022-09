La Nazione: Viola reloaded, allora si può!

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna del Quotidiano Sportivo de La Nazione, troviamo scritto: “Viola reloaded, allora si può!”. L’approfondimento a pagina 2: “Jovic beach, party rinviato. Luka sbaglia un rigore ma la squadra domina”. In basso, le opinioni di Stefano Cecchi, Benedetto Ferrara e Angelo Giorgetti. A pagina 3, le pagelle: “Kouamé hombre vertical. L’ex Real sbaglia gli anticipi”. Di spalla, i voti ai giocatori. In basso, leggiamo: “E ora ripartiamo dalla rete ritrovata”.

A pagina 4, troviamo: “Italiano, gioia e dolore: «Grande prestazione ma sono due punti persi»”. Nel riquadro a sinistra, anche le parole di Allegri: “Contento del pari. Potevamo perdere”. Di spalla, le voci: “Pradè: «Un peccato». Kouamé se la gode: «Sento la fiducia»”. Infine, a pagina 5: “Igor squalificato, Milenkovic ko. Quarta e Ranieri titolari in Coppa”.