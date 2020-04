Nell’inserto sportivo de La Nazione, oggi in edicola, l’apertura per quanto riguarda la Fiorentina è su: “Futuro di Chiesa, gli impegni della proprietà“. Poi leggiamo alcune dichiarazioni: “Vlahovic ‘chiama’ Ibrahimovic”. Infine è presente: “Nuove maglie Cambia lo sponsor”. Con il passaggio da Le Coq Sportif a Robe di Kappa come già annunciato il 4 febbraio scorso da Fiorentinanews.com.