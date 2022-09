La Pascale fa acquisti e le sue strade si intrecciano con Saponara

Ex moglie di Silvio Berlusconi e ora sposata con la cantante Paola Turci, Francesca Pascale si è ritrovata a fare ‘shopping’ immobiliare a Firenze e le sue strade si sono intrecciate con quelle di un calciatore della Fiorentina.

Stando a quanto riportato da La Nazione, la Pascale è in trattativa per l’acquisto di un appartamento di sei vani a due passi dal Museo del Bargello di proprietà dell’attaccante viola, Riccardo Saponara. Un immobile dunque di pregio, situato in pieno centro cittadino.

Del resto alla Pascale non manca di certo disponibilità economica dopo la separazione con Berlusconi e il conseguente mantenimento milionario che ha ricevuto dall’ex presidente del consiglio e ora proprietario del Monza.