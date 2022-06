La Polonia con Piatek in campo pareggia contro l’Olanda. Minutaggio anche per Zurkowski

La Polonia pareggia per 2-2 contro l’Olanda nella partita di Nations League che si è conclusa da poco. La nazionale polacca si è portata in vantaggio per 2-0 grazie ai gol di Cash e del centrocampista del Napoli Zielinski, per poi farsi recuperare nella ripresa dai gol di Klaassen e dell’esterno dell’Inter Dumfries. In pieno recupero l’Olanda ha sprecato il calcio di rigore che poteva valere la vittoria con Depay che ha centrato il palo dal dischetto.

Da segnalare che nella Polonia il centravanti di proprietà dell’Herta Berlino e in prestito alla Fiorentina Krzysztof Piątek ha giocato tutta la partita non trovando la via del gol ma dandosi da fare in fase offensiva guadagnando corner, calci di punizione e cercando la porta con il destro al 60′ sparando però alto. Buona anche la prova del centrocampista di proprietà viola Szymon Zurkowski che ha fatto il suo ingresso in campo al 58′ ed è stato protagonista nel finale di gara di un contropiede sprecato poi da Krychowiak. Nessun minuto in campo invece per il portiere gigliato Bartłomiej Dragowski.