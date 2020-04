La porta della Fiorentina 2020-21: Chi resta, chi parte e chi arriva

In attesa di capire quale sarà il futuro della Serie A, proviamo a raccontarvi come sarà la Fiorentina della prossima stagione. Il primo capitolo è dedicato ai portieri, probabilmente quello più facile da immaginare per il futuro.

A meno di clamorose offerte in arrivo nei prossimi mesi, il portiere titolare della Fiorentina per la prossima stagione sarà ancora Bartlomiej Dragowski. Il polacco, dopo i primi anni in riva all’Arno passati per gran parte in panchina, ha trovato la svolta della sua giovane carriera con il prestito all’Empoli. Dalle parti del Castellani ha trovato quella continuità che fino a quel punto gli era mancata, contribuendo ad alimentare il sogno salvezza che per i cugini toscani si è infranto soltanto all’ultima giornata di campionato. Memorabile il derby contro la Fiorentina, deciso dal gol di Farias e dalle parate di un Dragowski in giornata di grazia. In estate il ritorno a Firenze e la decisione di farne il portiere titolare della Viola di Montella. Il polacco non ha deluso le aspettative, nonostante alcuni errori che lo hanno fatto finire nel mirino di qualche tifoso. E la Fiorentina, nonostante la stagione non sia ancora finita, ha deciso che il Drago sarà il portiere titolare anche per la prossima.

Dietro di lui ci sarà ancora una volta Pietro Terracciano. L’ex Empoli ha dimostrato anche in questa stagione di essere un dodicesimo affidabile, uno dei migliori della Serie A. Esperto e professionale, è la riserva ideale per un giovane come Dragowski. I due, rispettosi dei propri ruoli, si stimolano a vicenda e formano un duo di portieri che non può non lasciare tranquilli i tifosi della Fiorentina. Dubbi sul terzo portiere della rosa viola: Cerofolini, smaltito l’infortunio, verrà ceduto in prestito. La stessa sorte potrebbe toccare a Brancolini, che a luglio compierà 19 anni e sarà pronto per un’avventura da titolare, magari in Serie C.

E infine c’è Alban Lafont, che sta cercando di ritrovare al Nantes la fiducia persa a Firenze. Nell’estate del 2019 la Fiorentina lo ha ceduto al club francese in prestito biennale con diritto di riscatto e contro-riscatto. Sogna il Real Madrid – come confermato dal padre-procuratore a Fiorentinanews.com -, ma per almeno un’altra stagione giocherà al Nantes. Nell’estate del 2021 si deciderà il futuro di Lafont: potrebbe restare al Nantes, ma anche tornare a Firenze per giocare o per essere rivenduto.