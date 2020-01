La previsione dalla Polonia: “Qualcuno rideva quando lo dicevo ma Dragowski sa come si sta in porta, andrà agli Europei”

La prestazione spettacolare di ieri di Bartlomjei Dragowski non è passata inosservata, tanto meno in Polonia dove di portieri ne hanno anche di una certa qualità ultimamente. L’evoluzione del numero uno della Fiorentina è stata commentata così dal noto giornalista Mateusz Borek, che via Twitter ha lanciato la previsione di una sua convocazione ai prossimi Europei, come secondo o terzo portiere a giocarsela con Szczesny e Skorupski: “L’ho detto non poche settimane fa, non oggi, ma alcuni mesi fa. Alcuni risero. E io continuo a sostenerlo. Questo ragazzo sa come si sta in porta e andrà a EURO 2020”.

Mówiłem to nie pare tygodni temu , nie dziś, ale parę miesięcy temu. To się śmiali niektórzy. A ja podtrzymuję. Ten chłopak umie bronić i pojedzie na EURO. 🇵🇱⚽️ https://t.co/xXTCHfCW7G — Mateusz Borek (@BorekMati) January 26, 2020