“La prima delusione, inefficace nel giorno più importante” arrivano le critiche per Boateng

Da quando è in Turchia arrivano le prime critiche all’indirizzo di Kevin Prince Boateng. L’attaccante che la Fiorentina ha prestato al Besiktas, è stato “inefficace” ed una “delusione nel giorno più importante”. Questo stante ai commenti alla sua prestazione nel sentitissimo derby di Istanbul contro il Galatasaray, che troviamo stamani nei vari organi di informazione.

La partita, come riportato ieri pomeriggio, si è chiusa a reti bianche e il ghanese è stato sostituito al 67′ con un altro ex viola, Ljajic. Nelle scorse settimane si era parlato ampiamente della possibilità che il Besiktas possa decidere di trasformare il prestito in acquisto a titolo definitivo. Tutto, ovviamente, dipenderà dalle prestazioni future del calciatore.