La prima vittoria della Fiorentina con Sacchi e il suo primo rosso stagionale: Gli episodi chiave giudicati bene dall’arbitro

La partita tra Fiorentina e Bologna è stata diretta da Juan Luca Sacchi. Con questo arbitro è arrivata la prima vittoria per i viola (in precedenza c’erano due sconfitte su due partite).

Il fischietto marchigiano ha arbitrato sostanzialmente bene, azzeccando le chiamate sugli episodi più importanti accaduti entrambi nel primo tempo. Corretto non dare il rigore ai viola per il tocco di braccio di Schouten sulla girata di Castrovilli. Il giocatore rossoblu ha il braccio sinistro vicino al corpo e gli serve come appoggio, visto che sta andando in scivolata.

Giusta anche la doppia ammonizione per Bonifazi. Il difensore bolognese, prima ferma Gonzalez che stava andando via con un intervento sull’uomo; poi perde un pallone a centrocampo e travolge Torreira che stava ripartendo. Tra l’altro questo è il suo primo cartellino rosso in stagione.