La probabile formazione del Milan: Due dubbi per Pioli

Il Milan sta vivendo un momento positivo e arriva all’appuntamento con la Fiorentina desideroso di vincere per continuare nella corsa all’Europa League. Sono davvero pochi i dubbi di formazione per Stefano Pioli, che tornerà a Firenze per la prima volta dal suo addio. In porta ci sarà Donnarumma, mentre in difesa il tecnico rossonero ha due dubbi. Sulla destra Conti è leggermente favorito su Calabria, così come Gabbia su Musacchio per un posto accanto a Romagnoli: a sinistra ci sarà l’inamovibile Theo Hernandez. A centrocampo, a meno di clamorose sorprese, Pioli ha già fatte le sue scelte: Castillejo a destra, Rebic a sinistra e la coppia Kessie-Bennacer al centro. Recuperato Calhanoglu, che agirà come trequartista dietro a Ibrahimovic.

MILAN (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Rebic; Calhanoglu; Ibrahimovic.