La probabile formazione del Twente: Zerrouki recupera ma parte in panchina. Rots, Vlap e Misidjan supportano l’esperto Van Wolfswinkel

Il Twente arriverà alla partita di stasera deciso a proporre il proprio gioco, senza però dimenticare che giocherà il ritorno in casa e quindi consapevole dell’importanza di non subire gol. Per affrontare la Fiorentina, Ron Jans punterà su un 4-2-3-1 con Unnerstall in porta, davanti a lui una linea formata da Brenet, Hilgers, Propper e Smal.

A centrocampo, dove difficilmente partirà titolare Zerrouki appena rientrato dall’infortunio, ci saranno Kjølø e Sadilek. Rots, Vlap e Misidjan agiranno invece alle spalle dell’unica punta Van Wolfswinkel.

La probabile formazione del Twente (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Hilgers, Propper, Smal; Kjølø, Sadilek; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Ron Jans.