La probabile formazione della Fiorentina: ancora Ikonè con Jovic e Sottil. Ci sono Mandragora e Dodô, in porta torna Gollini

Questa sera alle 20.45 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro il Napoli, in una affascinante quanto ostica sfida valida per la terza giornata di Serie A. Per questo appuntamento, dopo le fatiche di giovedì, Italiano cambierà qualche giocatore a partire dal portiere che come di consueto in campionato sarà Gollini.

Davanti a lui una linea difensiva formata da Dodô, Milenkovic, Igor e Biraghi. A centrocampo non mancherà Amrabat, con l’impiego di Mandragora dal primo minuto e di Bonaventura, al momento in vantaggio su Maleh che fin qui ha giocato quattro partite su quattro. Infine l’attacco, con Jovic che verrà affiancato da Sottil e Ikonè vista l’indisponibilità di Nico Gonzalez.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora, Bonaventura; Ikonè, Jovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano