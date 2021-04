La probabile formazione della Fiorentina: Eysseric scalpita per una maglia da titolare, tornano Biraghi e Amrabat

Il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini deve fare a meno degli squalificati Ribery e Pulgar per la gara contro l’Atalanta. Nonostante queste due assenze l’assetto tattico dei viola non sembra destinato a cambiare. Solito 3-5-2 quindi, con Dragowski in porta e il terzetto composto da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta in difesa. A centrocampo sulla corsia destra va verso la conferma Caceres, mentre su quella sinistra è pronto a tornare Biraghi. Nel mezzo per sostituire Pulgar c’è Amrabat, mentre ai suoi lati agiranno Bonaventura e Castrovilli. In fase offensiva, senza Ribery, Eysseric è il candidato principale per comporre il duo d’attacco con Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Caceres, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.