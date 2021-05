La probabile formazione della Fiorentina: Iachini verso la conferma dell’undici anti-Lazio. Ma qualcun altro nutre delle speranze

La Fiorentina dopo la vittoria contro la Lazio vola a Cagliari alla ricerca della salvezza matematica. I viola andranno in campo domani alle 18.30 alla Sardegna Arena. Il Cagliari, dopo la tanto discussa vittoria contro il Benevento, è ancora alla ricerca di punti preziosi per scacciare i fantasmi della Serie B. Iachini potrebbe confermare dunque l’undici che ha battuto Inzaghi appena quattro giorni fa. Dragowski tra i pali, linea difensiva a tre con Milenkovic-Pezzella-Caceres, con Quarta ancora in panchina. Nei cinque di centrocampo larghi Biraghi e Venuti con Pulgar a guidare la regia e a supporto Bonaventura e Castrovilli. Davanti Vlahovic e Ribery. Igor e Amrabat insidiano rispettivamente la titolarità di Biraghi e Castrovilli. Se Ribery dovesse tirare il fiato, visti gli impegni così ravvicinati, pronto Kouame dal 1′.

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Castrovilli, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.