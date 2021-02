La probabile formazione della Fiorentina: Quarta verso la conferma, occasione per Pulgar. Scalpita Malcuit, in attacco Eysseric è il primo candidato per far coppia con Vlahovic

Per la gara in casa della Sampdoria l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli deve fare i conti ancora con le assenze di Ribery per infortunio e di Amrabat fermato dal giudice sportivo, ma recuperano Milenkovic e Castrovilli dopo aver scontato il turno di squalifica. Il tecnico viola schiererà come sempre Dragowski in porta, e davanti a lui la difesa a tre composta da Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, quest’ultimo in via di riconferma dopo le ultime buone gare giocate. A centrocampo senza Amrabat nel mezzo si potrebbe rivedere Pulgar ad agire insieme a Bonaventura e Castrovilli. Sulla corsia destra scalpita Malcuit per una maglia dal 1′ dopo l’esordio a gara in corso contro l’Inter, il ballottaggio con uno tra Venuti e il recuperato Caceres resta aperto. A sinistra ci sarà invece Biraghi. In attacco è pronto Vlahovic, ma Prandelli deve scegliere il partner da affiancargli. Il tecnico gigliato potrebbe riproporre ancora Eysseric, ma c’è la soluzione Montiel, provata più volte negli schemi in settimana, da tenere d’occhio.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Bonaventura, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Eysseric, Vlahovic.