La probabile formazione della Fiorentina: Ribery torna dal primo minuto, conferma per Martinez Quarta in regia. Venuti ancora in vantaggio su Malcuit per una maglia da titolare

Per la gara contro l’Udinese il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli deve fare la conta degli uomini a disposizione: Ribery è recuperato, ma mancano per infortunio Bonaventura e Kouame. La linea difensiva vista contro lo Spezia, con con Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta a proteggere la porta di Dragowski, verrà riproposta. A centrocampo agiranno Amrabat, Pulgar e Castrovilli,. Sugli esterni a destra Venuti è ancora una volta in vantaggio su Malcuit per una maglia dal 1′, mentre a sinistra c’è la conferma per Biraghi. In attacco torna Ribery a far coppia con Vlahovic, mentre per Kokorin potrebbe esserci spazio a partita in corso.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, M.Quarta; Venuti (Malcuit), Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Biraghi; Ribery, Vlahovic.