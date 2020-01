La probabile formazione della Fiorentina: stesso modulo, interpreti diversi. Badelj va in panchina, davanti Vlahovic con Chiesa

Alle 12.30 la Fiorentina scenderà in campo al Dall’Ara contro il Bologna, nel primo match ufficiale con Beppe Iachini in panchina. Il tecnico viola dovrebbe riproporre lo stesso modulo di Montella, ossia il 3-5-2, ma con qualche modifica negli interpreti. Ad esempio, l’esclusione di Badelj a favore di Pulgar in cabina di regia, con Benassi e Castrovilli mezz’ali. In difesa confermati Pezzella, Milenkovic e Caceres, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere formata da Vlahovic e dal recuperato Chiesa.

Ecco dunque la probabile formazione della Fiorentina: Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Chiesa, Vlahovic. All. Beppe Iachini