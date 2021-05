La probabile formazione della Fiorentina: torna Bonaventura, Castrovilli verso la panchina. Biraghi pronto a riprendersi una maglia dal primo minuto

Per la gara al ‘Dall’Ara’ contro il Bologna il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini sembra avere le idee chiare sull’undici da schierare. Tra i pali come sempre ci sarà Dragowski, e davanti a lui la difesa a tre verrà formata da Milenkovic, Pezzella e Caceres. In tal caso Martinez Quarta sarebbe inizialmente in panchina. A centrocampo il rientrante dalla squalifica Bonaventura potrebbe scalzare Castrovilli, vanno verso la conferma dal 1′ Amrabat e Pulgar. Sulla corsia destra è pronto Venuti nonostante il problema fisico accusato nella scorsa gara contro la Juventus, su quella sinistra Biraghi si candida a tornare titolare a discapito di Igor. In attacco scalpita la coppia composta da Ribery e Vlahovic.

Probabile formazione Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Venuti, Amrabat, Pulgar, Bonaventura, Biraghi; Ribery, Vlahovic.