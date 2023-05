La probabile formazione della Fiorentina: torna Igor al centro della difesa. Tocca a Jovic in attacco, scalpitano Kouame e Brekalo

Per la gara contro la Roma il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano sta riflettendo su un nuovo massiccio turn-over da mettere in atto dopo la finale di Coppa Italia. In porta dovrebbe esserci comunque Terracciano, ma al centro della difesa sembra essere Igor il primo candidato al posto di Milenkovic per far coppia insieme a Martinez Quarta, mentre sulle corsie laterali sono pronti Venuti e Terzic al posto di Dodô e Biraghi. A centrocampo pronti Mandragora e Duncan, mentre in attacco il terzetto composto da Kouame, Barak e Brekalo agirà alle spalle dell’unica punta Jovic.

Probabile formazione Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Kouame, Barak, Brekalo; Jovic.