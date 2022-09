La probabile formazione della Fiorentina: tornano la difesa titolare e Amrabat, Barak ancora titolare. Sottil stringe i denti e affianca Jovic

Alle ore 15 la Fiorentina scenderà in campo al Franchi contro la Juventus, nella gara valida per la quinta giornata di Serie A. Dopo il turnover di Udine, Italiano schiererà la migliore formazione possibile al netto di alcune pesanti assenze come quella di Bonaventura. In porta tornerà Gollini, davanti a lui una linea formata da Dodo, Milenkovic, Igor e Biraghi.

A centrocampo ci sarà Amrabat in cabina di regia, con Barak e Maleh pronti ad affiancarlo sebbene il marocchino resti in ballottaggio con Mandragora. In attacco si rivedrà Jovic sorretto da uno tra Ikonè e Kouame e da Sottil, che alla fine potrebbe stringere i denti e provare a giocare nonostante il problema alla schiena.

La probabile formazione della Fiorentina (4-3-3): Gollini; Dodo, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Barak, Maleh/Mandragora; Ikonè/Kouame, Jovic, Sottil. All. Vincenzo Italiano