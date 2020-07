La probabile formazione della Fiorentina: Vlahovic scalpita per una maglia da titolare, la sorpresa in difesa può essere Igor. Torna Chiesa dal primo minuto

In vista della gara contro la Roma il tecnico della Fiorentina Beppe Iachini potrebbe rivoluzionare ancora le carte per quanto riguarda la formazione da schierare. In porta ci sarà ancora Terracciano, e una sorpresa può essere in difesa con Igor al posto di Caceres per comporre il terzetto con Milenkovic e Pezzella. A centrocampo, senza lo squalificato Castrovilli e l’infortunato Benassi, pronti Ghezzal, Pulgar e Duncan, mentre il compito di presidiare le fasce toccherà a Chiesa e Lirola dato che anche Dalbert non è ancora al meglio dopo l’infortunio accusato. In attacco stavolta Vlahovic potrebbe esserci dal primo minuto per comporre il duo con Ribery, e in tal caso sia Cutrone che Kouamè si accomoderebbero almeno inizialmente in panchina.

Probabile formazione Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Igor; Chiesa, Pulgar, Duncan, Ghezzal, Lirola; Vlahovic, Ribery.