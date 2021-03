La probabile formazione della Roma: Pau Lopez confermato, a centrocampo c’è il grande ex Veretout. Borja Mayoral vince il ballottaggio in attacco

Dopo la sconfitta contro il Milan, la Roma vuole tornare a vincere per non perdere di vista la zona Champions. Per farlo Fonseca si presenta al Franchi contro la Fiorentina con Pau Lopez in porta, confermato nonostante le voci che volevano il ritorno da titolare di Mirante.

La difesa a tre sarà formata da Mancini, Cristante e Kumbulla, mentre sulle fasce spingeranno Karsdorp a destra e Spinazzola a sinistra. Villar e il grande ex Veretout saranno gli interni, con Pellegrini ed Mkhitaryan che agiranno dietro a Borja Mayoral.

La probabile formazione della Roma: Pau Lopez; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral. All. Paulo Fonseca