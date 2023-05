La probabile formazione della Roma: Mourinho si affida alle seconde linee. In attacco si candida Belotti dal primo minuto

La Roma arriva a Firenze con la testa sulla finale di Europa League in programma mercoledì prossimo contro il Siviglia. Motivo per il quale il tecnico Josè Mourinho manderà in campo contro la Fiorentina molte seconde linee. A cominciare tra i pali, dove ci sarà Svilar e non Rui Patricio, nemmeno convocato. In difesa agiranno Llorente, il capitano della Primavera giallorossa Keramitsis e Ibanez. A centrocampo ci sarà con tutta probabilità il giovanissimo Missori con Bove, Camara e Zalewski. In attacco Solbakken e El Shaarawy supporteranno l’unica punta Belotti.

Probabile formazione Roma (3-4-2-1): Svilar; Llorente, Keramitsis, Ibanez; Missori, Bove, Camara, Zalewski; Solbakken, El Shaarawy; Belotti.