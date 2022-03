La proposta di Biden che potrebbe tramutarsi in una bella mazzata per Commisso

Si chiama “Billionaire Minimum Tax”. Si tratta di una tassa che potrebbe andare a colpire i miliardari americani ed è stata proposta dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, a partire dall’anno fiscale 2023.

Una mazzata che potrebbe finire sulla testa anche del presidente e proprietario della Fiorentina, Rocco Commisso, il cui patrimonio personale ammonta tra i 7,5 e i 9 miliardi di dollari (ci sono diverse stime in proposito).

Commisso andrebbe a pagare il 20% di tasse in più ogni anno, se questa proposta si tramutasse in legge. Non un problema in senso assoluto, perché le risorse economiche non gli mancano di certo. Ma siamo anche sicuri che questo tipo di proposte non faccia la felicità dal numero uno viola.