Secondo quanto riferisce il Sunday Telegraph, l’UEFA starebbe considerando l’idea di spostare direttamente a dicembre gli Europei. In quell’occasione si fermerebbero così le varie leghe, Serie A compresa, e i giocatori andrebbero in nazionale e per un mese giocherebbero il primo Europeo itinerante. Una soluzione alternativa a quella di spostare quindi l’intera competizione di un anno. Nella giornata di martedì dovrebbe comunque arrivare in proposito una decisione ufficiale.