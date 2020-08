La questione mancina: chi sarà il laterale sinistro della Fiorentina di Iachini?

Una delle tematiche che la Fiorentina dovrà risolvere in vista della prossima stagione è la questione relativa alla fascia sinistra. Che Iachini decida di giocare con la difesa a tre o a quattro, la Viola ad oggi non ha certezze di alcun tipo.

Dalbert, il titolare della stagione appena terminata, tornerà all’Inter, mentre Biraghi – nonostante il club nerazzurro abbia il diritto di riscatto – dovrebbe fare il percorso inverso e tornare in riva all’Arno. Difficilmente lo farà per rimanerci, considerato anche il rapporto con il tifo fiorentino. Possibile, invece, che le due società si siedano nuovamente attorno ad un tavolo per discutere il prolungamento del prestito.

Da non scartare, infine, la pista che porta a Luca Pellegrini della Juventus, soprattutto in caso di una nuova offensiva della Vecchia Signora per Chiesa. Se i bianconeri dovessero davvero riprovarci per il numero 25, la Fiorentina chiederà in cambio il terzino classe ’99, nell’ultima stagione in prestito al Cagliari.