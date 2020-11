La rabbia di Ribery e la resistenza strenua di Pezzella: la Fiorentina si aggrappa agli umori opposti dei due leader

Da una parte c’è un German Pezzella che scalpita, ha recuperato faticosamente dai problemi alla caviglia che ormai lo attanagliano da settembre e si è messo in pari con i compagni durante la sosta; dall’altra c’è Franck Ribery, un po’ forse frustrato, un bel po’ sicuramente rabbioso per l’avvio stentante della Fiorentina e per un rendimento ancora non così incisivo in questa stagione. Sono i due leader della squadra viola, non a caso i due capitani designati e a loro si aggrappano i compagni, così come Prandelli che riparte proprio dalla loro presenza. Come scrive il Corriere dello Sport, il primo undici prandelliano resta ancora in parte misterioso ma non prescinderà certamente dai due leader, finalmente riuniti dopo due mesi di problemi alternati tra l’uno e l’altro.

0 0 vote Article Rating