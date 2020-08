La rapida parabola discendente che ha gettato Pulgar nella lista delle seconde scelte. Eppure cederlo sarebbe un errore imperdonabile

Strana storia quella di Pulgar. Comprato un anno fa con le migliori intenzioni, messo ad impostare salvo poi accorgersi che non era il suo ruolo. Oggi, il cileno viene già considerato una seconda linea, un’alternativa al centrocampista che arriverà (Torreira il maggiore indiziato). Addirittura si vocifera di un possibile addio di Pulgar, con il Betis Siviglia fortemente interessato. Tuttavia, almeno per il momento, cederlo non sembra esattamente una buona idea. Già, perché per quanto non abbia reso come tutti si aspettavano Pulgar è stato comunque molto importante per la Fiorentina nella scorsa stagione. Tra assist da fermo e rigori trasformati, non sono pochi i punti che ha portato in classifica. E poi, se davvero dovesse arrivare Torreira, Pulgar sarebbe comunque necessario. Più volte abbiamo parlato di quanto sia importante avere delle riserve all’altezza, e il cileno sicuramente lo sarebbe. Perderlo significherebbe andare in difficoltà al primo acciacco di Castrovilli, Amrabat o chi arriverà. Cosa che, per fare davvero il salto di qualità, non sarebbe ammissibile.

