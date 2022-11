La rassicurazione di Casini in risposta alla Fiorentina: “Il parcheggio per il Viola Park sarà aperto ad aprile 2023”

Non manca molto all’inaugurazione del Viola Park, un po’ di più invece a ciò che sorgerà intorno, tramvia in particolare. Intanto però su un’opera connessa, ovvero il parcheggio scambiatore di Via Pian di Ripoli, il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha risposto alla Fiorentina, tramite La Nazione: “Ce la faremo. Fin dall’inizio di giugno, li (i proprietari privati che dovrebbero cedere i terreni nella zona, ndr) abbiamo contattati per una definizione degli accordi. I tempi sono collegati anche alla realizzazione di alcune parti dello scudo verde”.

Del parcheggio usufruiranno sia gli utenti del Centro Sportivo viola che i tifosi, in occasione di eventi pubblici o partite di squadra femminile o Primavera. Ma anche naturalmente la cittadinanza che userà la linea tramviaria: in tal senso il parcheggio arriverà ben prima dei binari.