In prima pagina della Repubblica di oggi c’è: “Patto per sfidare Commisso: ‘Se vuole lo stadio a Campi tiri fuori un progetto” e “La Fiorentina c’è. Respiro di sollievo con qualche affanno”. A pagina 10 si legge “Viola, a denti stretti. Voglia e sofferenza per tre punti d’oro”. A pagina 11 c’è “Da Baggio a Commisso, la lunga corsa viola tra sogni e campioni”.