La richiesta di Commisso a Iachini

Coniugare la prospettiva di gioco con i risultati sarà uno dei principali snodi della prossima stagione. Come scrive La Nazione, Iachini ha rimesso la barca viola in carreggiata ottenendo ottimi risultati e una buona media punti, portando la Fiorentina nella parte sinistra della classifica. Dovrà proseguire su questo trend di risultati, ma anche far giocare un po’ meglio la sua Fiorentina. Commisso si era già preso la responsabilità di confermare Montella un anno fa, e adesso si è preso quella di confermare Iachini. Al tecnico viola il compito di far sì che questa decisione del Presidente viola non si riveli un altro errore.

0 0 vote Article Rating