La richiesta di Prandelli per gennaio. Spunta Cistana per la difesa: la valutazione del Brescia

Non solo attacco (LEGGI QUI): La Nazione ha fatto il punto anche sul calciomercato della Fiorentina negli altri reparti. In vista del mercato di gennaio, Cesare Prandelli avrebbe richiesto alla società un regista puro per il suo centrocampo. La società di Rocco Commisso rimane attenta su quanto succede tra Torino ed Arsenal per Torreira, anche se – aggiungiamo noi – l’ex Samp oggi è all’Atletico Madrid e ci resterà fino al termine di questa stagione.

Inoltre, la Fiorentina valuta la situazione di Dennis Praet: il belga, altro ex blucerchiato, oggi è al Leicester. E De Paul? Le due società ne riparleranno al termine della stagione: l’Udinese su questo è stata categorica. Per la difesa, invece, attenzione ai rapporti con il Brescia per Cistana. Il prezzo del centrale classe ’97 si è abbassato e la trattativa potrebbe chiudersi per 5 milioni di euro. Un investimento di prospettiva per poi valutare l’intero reparto alla fine del campionato.