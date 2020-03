La rivelazione di Pasqual: “Paulo Sousa mi ha ‘tolto il trono’ di sotto al sedere perchè voleva un capitano YesMan. Ma per me un vero capitano…”

In una lunga intervista concessa a Toscana Tv, l’ex capitano della Fiorentina Manuel Pasqual ha rivelato un retroscena di quanto gli fu tolta la fascia da capitano: “Si, Paulo Sousa alla fine mi dette una spiegazione. Probabilmente lui voleva un capitano YesMan. E secondo me da capitano non puoi essere YesMan. Le cose quando sono giuste sono giuste, però allo stesso momento quando la squadra ha una problematica, la squadra ne parla con il capitano e il capitano ha il dovere e il diritto di mettere di fronte a queste problematiche la società e lo stesso allenatore. A quella tipologia di allenatore però non piaceva una capitano così quindi…mi è stato tolto il sedere da sotto il trono”.