La Roma affossa sempre di più il Genoa e in casa rossoblù imperversa la contestazione Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel posticipo delle 18 la Roma vince in casa del Genoa per 3-1. A segno per i giallorossi nel primo tempo Under e in seguito un autogol di Biraschi sancisce il 2-o per gli ospiti. Prova a cambiare volto alla gara Pandev con il suo gol al 45′, ma poi nella ripresa Dzeko segna e cala il sigillo sul risultato. La squadra allenata da Fonseca sale così momentaneamente in solitaria al quarto posto a 38 punti aspettando l’Atalanta domani, mentre il Genoa, con i suoi tifosi in piena contestazione, si trova sempre al penultimo posto a quota 12. I rossoblù di Nicola sono attesi alla prossima giornata di campionato proprio in casa della Fiorentina.

La CLASSIFICA di Serie A: Juventus 48, Inter 47, Lazio 45, Roma 38, Atalanta 35, Cagliari 30, Milan, Parma 28, Torino 27 Verona 26, Fiorentina, Napoli, Udinese, Bologna 24, Sassuolo 22, Sampdoria 19, Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12.