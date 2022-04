La Roma non va oltre il pari in Inghilterra: col Leicester è tutto rimandato al ritorno per sapere chi andrà in finale in Conference League

La Roma di Josè Mourinho affrontava questa sera il Leicester City di Brendan Rodgers nell’andata delle semifinali di Conference League in terra inglese.

Il risultato è stato sbloccato verso il quarto d’ora di gioco grazie a un diagonale ravvicinato di Lorenzo Pellegrini, su un bel assist di Zalewski, a trafiggere Schmeichel. Il primo tempo è terminato senza grandi sussulti, caratterizzato dal possesso palla dei padroni di casa che però non sono mai riusciti a impensierire veramente il portiere giallorosso Rui Patricio. Da segnalare la sostituzione dell’ex Atalanta Castagne.

Nella ripresa, il ritmo non diventa proprio infernale, ma il Leicester va vicino al pareggio sugli sviluppi di corner. Dopo una decina di minuti, si deve arrendere Henrik Mhkitarian, sostituito da Veretout dopo un duro contrasto con un avversario. Al 66′ arriva il meritato pareggio delle foxes: su un cross forte di Barnes, Ademolo Lookman anticipa Mancini che con una carambola se la infila in porta. Il ritmo della partita non aumenta, anzi semmai riesce a calare ulteriormente, fino a un lampo di Sergio Olivera che prova a sorprendere il portiere degli inglesi con una conclusione da pochi passi.

Il match termina quindi in parità, un 1-1 che rimanda il discorso qualificazione al ritorno tra 7 giorni all’Olimpico, già completamente sold out per spingere i giallorossi nella prima finale della storia della competizione. Ricordiamo che il lunedì successivo al ritorno della semifinale, la Roma di Mourinho arriverà al Franchi per la sfida con la Fiorentina.