La Roma (ri)vince contro lo Shakhtar Donetsk e vola ai quarti di finale grazie alla doppietta di Borja Mayoral

Dopo il 3 a 0 dell’andata all’Olimpico, la Roma fa visita allo Shakhtar Donetsk per il ritorno degli ottavi di Europa League. Un ritorno a casa per mister Fonseca, visto che sedette sulla panchina degli ucraini dal 2016 al 2019, per poi approdare sulle sponde del Tevere. Primo tempo della partita senza reti, con le due compagini che vanno nello spogliatoio con il risultato inchiodato sullo 0 a 0. Seconda frazione i giallorossi ripartono forte e al 48′ trovano il vantaggio grazie alla rete messa a segno di testa da Borja Mayoral. Passano appena dieci minuti e i padroni di casa pareggiano i conti con Junior Moraes. Il suo gol vale l’1 a 1. Il centravanti spagnolo della Roma però non ci sta, e al 72′ segna la doppietta personale su assist di Carles Perez. Fonseca liquida la sua ex squadra con un 2 a 1 che vale l’accesso comodo ai quarti di finale di Europa League.