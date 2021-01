La Roma va avanti, poi si suicida ma Pellegrini in extremis stende lo Spezia, partita incredibile all’Olimpico. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Una partita a dir poco pirotecnica all’Olimpico, vinta dalla Roma per 4-3 proprio al 93′ grazie a Lorenzo Pellegrini. Una sfida che bissava l’altrettanto clamoroso 2-4 di Coppa Italia, poi tramutato in 0-3 dal giudice sportivo. Partenza subito forte per i giallorossi, avanti con Borja Mayoral al 17′, ma poco dopo ecco il pari di Piccoli su un regalo in respinta corta di Pau Lopez. A inizio ripresa uno-due della Roma, ancora con Borja Mayoral e Karsdorp ma Farias la riapre al 60′. Finale pazzesco: all’89’ l’ex Verde sfrutta un pasticcio di Smalling e firma il 3-3 ma nell’assalto finale, Pellegrini a porta vuota sfrutta l’assist di Bruno Peres e insacca il gol della vittoria, che lascia lo Spezia a pari merito con la Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA: Milan 43, Inter 40, Roma 37, Napoli, Juventus 33, Atalanta 32, Lazio 31 Sassuolo 30, Verona 27, Sampdoria 23, Benevento 22, Bologna 20, Fiorentina, Spezia 18, Udinese 17, Genoa 15, Cagliari 14, Torino 14, Parma 13, Crotone 12.