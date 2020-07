La Roma vuole fare la spesa in casa Fiorentina: I tre giocatori nel mirino

Il campionato è quasi finito e le squadre di Serie A sono già proiettate sul calciomercato e sulla preparazione della prossima stagione. Una di queste è la Roma, come si legge su Tuttosport: al club giallorosso piacciono tre giocatori di proprietà della Fiorentina e nelle prossime settimane potrebbe contattare la società gigliata per capire se ci sono i margini necessari per intavolare una trattativa.

I nomi sono quelli di Cristiano Biraghi, oggi all’Inter ma di proprietà della Viola, Gaetano Castrovilli e Dusan Vlahovic. Se per il primo le speranze di rimanere in riva all’Arno sono poche ed una sua cessione è quindi da considerarsi probabile, gli altri due sono due pedine importanti per la Fiorentina del futuro. E Commisso difficilmente acconsentirà all’addio di due dei gioielli presenti nella rosa di Iachini.