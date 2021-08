Martin Caceres è ancora in attesa di una nuova squadra dopo il divorzio consumatosi a fine stagione con la Fiorentina. La Salernitana, dopo Simy, starebbe provando a piazzare un altro colpo, stavolta nel reparto difensivo. SecondoTuttoSalernitana.com, è previsto infatti l’affondo per Caceres, a cui è stato offerto un biennale con ingaggio spalmato. Sempre per la difesa si continua a lavorare col Parma per ottenere Riccardo Gagliolo.