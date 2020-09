Ritiratosi dal calcio giocato molto presto, a 29 anni, l’ex attaccante della Fiorentina Oleksandr Iakovenko, si è messo prima a fare il commentatore in TV e poi il procuratore di calciatori nel suo paese, l’Ucraina. Una seconda vita calcistica quindi per una delle meteore della recente storia viola.

Adesso Iakovenko sta trattando con il Bologna il calciatore Vladyslav Suprjaha e come collaboratore in Italia non un personaggio qualunque, bensì l’ex dirigente gigliato Leonardo Limatola.