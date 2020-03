La Serie A che si allontana sempre di più: focus sul salvataggio della prossima stagione. La Lega intanto presenta i danni alla Figc

Si sta assottigliando sempre di più il fronte dei super ottimisti, che credono di poter portare a termine questa maledetta stagione calcistica: i numeri del Covid 19 infatti, non lasciano scampo a troppo ottimismo e la possibilità che si torni a giocare a maggio sembra, ad oggi, più utopia che altro. Come scrive il Corriere dello Sport infatti, andare troppo in là con la ripartenza significherebbe danneggiare anche la prossima stagione, che a questo punto diventa il punto centrale del focus e l’elemento da preservare per tornare il più velocemente possibile alla normalità.

Se davvero questa stagione si chiuderà qui, dunque, ci saranno danni economici inevitabili anche per i club: la Lega Calcio ha affidato la stima a Deloitte e il risultato, che verrà presentato poi alla Federcalcio (non come richiesta danni ma come relazione generale sulle perdite) ammonta in una forbice tra i 170 e i 720 milioni, a seconda che venga completata o meno la stagione. Ipotesi quest’ultima ormai favorita.