La settimana di Cabral

E’ cominciata ieri la settimana che porterà al ritorno in campo della Fiorentina, impegnata domenica allo stadio Franchi alle ore 12:30 contro l’Empoli. Il derby toscano potrebbe essere l’occasione giusta per vedere Arthur Cabral dal 1’: fino ad ora, il brasiliano ha giocato dal 1’ soltanto in occasione della partita contro la Lazio a causa delle non perfette condizioni fisiche di Piatek.

E anche questa volta il brasiliano potrebbe ‘approfittare’ del problema al tendine d’Achille rimediato dall’attaccante polacco in Nazionale per scendere in campo da titolare. Nonostante le notizie incoraggianti, è molto difficile che Piatek possa giocare dal 1′. Spazio a Cabral, dunque: dopo i primi spezzoni di partita, arricchiti dal gol contro il Sassuolo, il brasiliano è finalmente pronto per mostrare il suo vero volto.