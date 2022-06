La settimana dura e infruttuosa di Barone e Pradè: ma la Fiorentina ha due sì in mano e uno è di Jovic

La sera del 21 maggio esultavano sotto la Fiesole per il settimo posto e il ritorno in Europa: un mese scarso dopo per Daniele Pradè e Joe Barone ci sono tutta una serie di cocci da rimettere insieme. Ed un’ultima settimana che ha prodotto ulteriori rotture e stalli anche con chi tutto sommato l’accordo l’avrebbe. La Nazione fa il riepilogo delle puntate precedenti, dal no definitivo a Torreira a quello incassato dall’entourage di Grillitsch, proseguendo con i nì di Real Madrid e Shakhtar per Jovic e Dodo, due calciatori che invece l’ok alla Fiorentina l’hanno già dato. Ma da qui a vederli con la maglia viola ce ne corre: ad oggi la Fiorentina è più che mai un cantiere aperto, dalla panchina al campo, e da squadra da completare rischia di ripartire addirittura da più indietro rispetto a come era in quella notte di quasi un mese fa.